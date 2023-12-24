В преддверии Нового года аким города Миржан Сатканов торжественно вручил ключи 14 очередникам на получение жилья. В прошлом году вышло постановление правительства «‎Об утверждении концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы». Так, очередникам выдаются квартиры за счет республиканского и областного бюджетов. Другими словами, если ранее государство строило жилье и выдавало его состоящим в очереди на жилье, то с этого года акиматы выкупают для них квартиры в готовых домах у застройщиков.

По данным пресс-службы акима Уральска, в этом году по городу планировали выдать 25 квартир. На сегодня ключи от нового жилья получили 14 семей. В следующем году обладателями своего жилья станут свыше 150 жителей Уральска.

Градоначальник поздравил счастливых новоселов и пожелал им счастья в новых квартирах.