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Социум

Проводили «женские» операции мужчинам: в Мангистау раскрыта схема хищения миллионов из ФСМС

Общий ущерб оценивается в 221 млн тенге.
Варвара Тыщенко
Проводили «женские» операции мужчинам: в Мангистау раскрыта схема хищения миллионов из ФСМС
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Департамент АФМ по Мангистауской области начал расследование в отношении руководства двух частных медицинских центров по подозрению в масштабных хищениях средств Фонда социального медицинского страхования, сообщили в АФМ.

- По данным следствия, должностные лица медицинских центров "ИБН СИНА" и "SOFIE MED GROUP" при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам "варикоцеле" указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин - "эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий", - рассказали в АФМ.

Использование кодов для дорогостоящих женских операций при лечении мужчин позволяло искусственно завышать стоимость услуг до десяти раз. По данным АФМ, подобным образом оформили счета более чем на 200 пациентов мужского пола.

Более того, в ходе проверки вскрылись факты приписок: в 19 случаях пациенты заявили, что никогда не обращались в указанные медицинские учреждения. Общий ущерб, нанесенный Фонду социального медицинского страхования, оценивается в 221 млн тенге.

Расследование продолжается.

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