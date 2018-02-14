Проводы зимы пройдут в Уральске в парке культуры и отдыха

18 февраля в парке культуры и отдыха пройдет празднование Масленицы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, проводы зимы состоятся 18 февраля в 11 часов дня в парке культуры и отдыха города Уральска. - Основное празднование пройдет в дубовой роще парка культуры и отдыха при участии национально-культурного центра Ассамблеи народа Казахстана. Для гостей будет представлена развлекательная программа, - пояснили в пресс-службе акима города Уральск. Стоит отметить, что празднование по традиции закончится сжиганием чучела.