Прыгнул на голову кошке в Актау: суд вернул дело прокурору

- Приговор суда первой инстанции отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования, - говорится в постановлении суда.Возможно, прокуратура рассмотрит вопрос об ужесточении наказания.
История кошки по кличке Живуля-АйгуляЧетвёртого октября мужчина во дворе дома прыгнул на голову кошки. Животное от удара забилось в судорогах. Подозреваемого сразу задержали - им оказался 35-летний мужчина. В содеянном он сознался, в ту ночь, как выяснилось, был пьян. Подсудимого приговорили к общественным работам на 60 часов. Приговор суда тогда возмутил известного адвоката Джохара Утебекова.
- Это издевательство над законом. Это преступление (статья 316 часть 3 пункт пять УК РК - жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершённое публично). Почему же прокуратура Актау вменила садисту всего лишь проступок (статья 316 часть 1 УК РК - жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье) МВД сообщило, что живодёр был пьян. Куда прокурор дел это отягчающее обстоятельство? Как бросивший вызов обществу преступник получил от судьи жалкие 60 часов махания метлой? Почему прокуроры и судьи так ему потворствуют? - написал Утебеков.В пресс-службе суда ему ответили, что назначили наказание с учётом смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства органом следствия и прокурором не вменены. Суд по своей инициативе не может вменить отягчающие обстоятельства, в том числе состояние алкогольного опьянения. Приговор в законную силу не вступил. 14 октября Утебеков сообщил, что прокуратура Актау подала апелляцию на приговор живодёру. Стоит отметить, что в статье о жестком обращении с животным есть отдельный пункт - «повлекшее его гибель». Если мужчину будут судить по этой статье, то максимальное наказание, которое он понесёт - 15 суток ареста. 18 октября Живуля-Айгуля умерла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.