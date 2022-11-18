Прыгнул на голову кошке в Актау: суд вернул дело прокурору

Суд удовлетворил апелляционное ходатайство прокурора. Фото aktau_pets в Instagram Областная судебная коллегия по уголовным делам пересмотрела приговор актауского городского суда в отношении живодёра, прыгнувшего кошке на голову. - Приговор суда первой инстанции отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования, - говорится в постановлении суда. Возможно, прокуратура рассмотрит вопрос об ужесточении наказания. История кошки по кличке Живуля-Айгуля Четвёртого октября мужчина во дворе дома прыгну