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Социум

Прыгнул на голову кошке: живодёру вынесли новый приговор

Прокурор просил лишить подсудимого свободы. Фото aktau_pets в Instagram Суд вновь рассмотрел дело в отношении жителя Актау, который пригнул на голову кошке. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде шести месяцев заключения. Сам обвиняемый просил свободы его не лишать. - Суд признал в качестве смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого признание вины, чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено. Приговором суда О. признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, - сооб
Дана Рахметова
Прыгнул на голову кошке: живодёру вынесли новый приговор
Прокурор просил лишить подсудимого свободы.
Скончалась кошка, которой живодёр из Актау прыгнул на голову
Скончалась кошка, которой живодёр из Актау прыгнул на голову
Фото aktau_pets в Instagram Суд вновь рассмотрел дело в отношении жителя Актау, который пригнул на голову кошке. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде шести месяцев заключения. Сам обвиняемый просил свободы его не лишать.
- Суд признал в качестве смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого признание вины, чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено. Приговором суда О. признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе городского суда.
Приговор не вступил в законную силу.

История кошки по кличке Живуля-Айгуля

Четвёртого октября мужчина во дворе дома прыгнул на голову кошки. Животное от удара забилось в судорогах. Подозреваемого сразу задержали - им оказался 35-летний мужчина. В содеянном он сознался, в ту ночь, как выяснилось, был пьян. Подсудимого приговорили к общественным работам на 60 часов. Приговор суда тогда возмутил известного адвоката Джохара Утебекова.
- Это издевательство над законом... МВД сообщило, что живодёр был пьян. Куда прокурор дел это отягчающее обстоятельство? Как бросивший вызов обществу преступник получил от судьи жалкие 60 часов махания метлой? - написал Утебеков.
В пресс-службе суда ему ответили, что назначили наказание с учётом смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном. Суд по своей инициативе не может вменить отягчающие обстоятельства, в том числе состояние алкогольного опьянения. 14 октября Утебеков сообщил, что прокуратура Актау подала апелляцию на приговор живодёру. 18 октября Живуля-Айгуля умерла. 18 ноября суд удовлетворил апелляционное ходатайство прокурора и дело вернули для расследования. Как и предполагалось, прокуратура запросила более жёсткое наказание. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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