Прыгнул на голову кошке: живодёру вынесли новый приговор

Прокурор просил лишить подсудимого свободы. Фото aktau_pets в Instagram Суд вновь рассмотрел дело в отношении жителя Актау, который пригнул на голову кошке. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде шести месяцев заключения. Сам обвиняемый просил свободы его не лишать. - Суд признал в качестве смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого признание вины, чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено. Приговором суда О. признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, - сооб