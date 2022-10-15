- Это издевательство над законом. Это преступление (статья 316 часть 3 пункт пять УК РК - жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершённое публично). Почему же прокуратура Актау вменила садисту всего лишь проступок (статья 316 часть 1 УК РК - жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье) МВД сообщило, что живодёр был пьян. Куда прокурор дел это отягчающее обстоятельство? Как бросивший вызов обществу преступник получил от судьи жалкие 60 часов махания метлой? Почему прокуроры и судьи так ему потворствуют? - написал Утебеков.

- Это победа зоозащиты и просто всех людей с сердцем! Нас всех шокировал садист, прыгнувший на котёнка. Затем поразило его неадекватно мягкое наказание - 60 часов мести улицы. Я изучил приговор суда. Написал в прокуратуру об его незаконности. Так вот, прокурор Актау согласился со мной! Он подал апелляцию на приговор, - написал адвокат в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Иллюстративное фото из архива "МГ" Четвёртого октября мужчина во дворе дома прыгнул на голову кошки. Животное от удара забилось в судорогах. Подозреваемого сразу задержали - им оказался 35-летний мужчина. В содеянном он сознался, в ту ночь, как выяснилось, был пьян. Подсудимого приговорили к общественным работам на 60 часов. Приговор суда тогда возмутил известного адвоката Джохара Утебекова.В пресс-службе суда ему ответили, что назначили наказание с учётом смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства органом следствия и прокурором не вменены. Суд по своей инициативе не может вменить отягчающие обстоятельства, в том числе состояние алкогольного опьянения. Приговор в законную силу не вступил. 14 октября Утебеков сообщил, что прокуратура Актау подала апелляцию на приговор живодёру.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.