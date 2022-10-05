Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вешавшая на балконе кошек жительница Атырауской области избежала наказания Иллюстративное фото из архива "МГ" Действия живодёра зафиксировали камеры видеонаблюдения (по этическим причинам видео не публикуем, его можно посмотреть в паблике aktau_pets). На кадрах видно, как мужчина во дворе дома прыгает на голову кошки. Животное бьётся в судорогах, а изверг как ни в чём не бывало продолжает свой путь. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что инцидент произошёл в шестом микрорайоне четвёртого октября около 22 часов. Подозреваемого задержали - им оказался 35-летний мужчина. В содеянном он сознался, в ту ночь, как выяснилось, был пьян. Дело завели по статье «Жестокое обращение с животными». Максимум, что грозит подозреваемому - 30 суток ареста. И это даже после ужесточения наказания в новом закон об ответственном обращении с животным. Тем временем кошка находится в тяжёлом состоянии, она всё ещё страдает от судорог. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.