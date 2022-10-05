Иллюстративное фото из архива "МГ" Действия живодёра зафиксировали камеры видеонаблюдения (по этическим причинам видео не публикуем, его можно посмотреть в паблике aktau_pets). На кадрах видно, как мужчина во дворе дома прыгает на голову кошки. Животное бьётся в судорогах, а изверг как ни в чём не бывало продолжает свой путь. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что инцидент произошёл в шестом микрорайоне четвёртого октября около 22 часов. Подозреваемого задержали - им оказался 35-летний мужчина. В содеянном он сознался, в ту ночь, как выяснилось, был пьян. Дело завели по статье «Жестокое обращение с животными». Максимум, что грозит подозреваемому - 30 суток ареста. И это даже после ужесточения наказания в новом закон об ответственном обращении с животным. Тем временем кошка находится в тяжёлом состоянии, она всё ещё страдает от судорог.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.