Такое предложение было внесено сегодня, 15 мая, на совещании в городском акимате по вопросам развития института семьи. По словам председателя областного суда ЗКО Бека Аметова, в регионе ежегодно увеличивается количество разводов. Только за 4 месяца этого года было зарегистрировано 636 пар, 400 из которых уже развелись. - Недавно на одном из семинаров я предложил вице-премьеру РК Гульшаре Абдыкаликовой на законодательном уровне обязать молодые пары после подачи заявления в ЗАГС проходить психологические тренинги. Какой объём информации и какую именно надо донести до молодежи должны решить психологи. Считаю, что это поможет сохранить много молодых семей. Ведь не зря после подачи заявления им даётся месяц. Это время не только для подготовки свадьбы, это как раз для того, чтобы все обдумать и взвесить своё решение, - заявил Бек Аметов. Кроме того, председатель областного суда обратился к акиму города Мурату Мукаеву с предложением открыть такие курсы на добровольных началах уже в этом году, а уже потом, если будут хорошие результаты, размещать соцзаказы, которые будут выполнять НПО. Еще одним предложением стало увеличить срок примирения супругов, которые подали заявление на развод. - Считаю, что необходимо увеличить срок примирения до одного года. Это также положительно скажется на сохранении семей. Многие сначала разводятся, а потом вновь мирятся и живут, однако уже в незарегистрированном браке, - пояснила председатель ювенального суда ЗКО Слуканым Кадралиева. В свою очередь градоначальник ответил, что все эти предложения будут учтены при профилактической работе с молодоженами.