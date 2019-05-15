Скриншот с видео В социальных сетях распространено видео, на котором на выезде из государственного природного резервата «Акжайык» полицейские останавливают автомашины «Chevrolet NIVA» и «Лада-Niva». Из «Шевроле» выходит руководитель 7-ого управления департамента Нацбюро по противодействию коррупции по Атырауской области Бакытжан Губайдуллин и не подпускает полицейских к машине для проверки документов и багажника. Потом из «Нивы» выходит заместитель руководителя департамента Нацбюро Малик Уаисов. Он вступает в накалённую дискуссию с полицейскими, напирая на то, что они в данном случае превышают свои полномочия: «Где вы увидели нарушения? Где приказ об ОПМ?». Полицейский по имени Айдос отвечает: «Мне ничего не говорите, я делаю свою работу… Просто покажите багажник». Уаисов в свою очередь грозится «вызвать парней» и задержать самих полицейских. Антикоррупционеры куда-то звонят и передают трубку Айдосу. После короткого разговора с одним из замов руководителя управления полиции города Атырау тот отпускает обе машины.

17 февраля т.г. местной полицейской службой г. Атырау на трассе «Атырау - Дамба» действительно были остановлены автомашины, пассажирами которых являлись сотрудники Департамента Национального бюро по Атырауской области.

В агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что это был нерабочий воскресный день. Каких-либо антиобщественных проступков и фактов нахождения сотрудников в состоянии алкогольного опьянения не установлено. Сотрудники являлись пассажирами автомашин.

- Оба транспорта являлись не служебными, и водители никакого отношения к антикоррупционной службе не имеют. Таким образом данный факт никак не связан со служебной деятельностью. По словам сотрудников полиции, они останавливали автомашины в рамках проверки на предмет выявления незаконной ловли рыбы. При этом трасса, где остановлен транспорт, по государственному природному резервату «Акжайык» не проходит. То есть проверка осуществлялась вне природоохранной зоны, - сообщили в агентстве по делам госслужбы.

Кроме того, по данным АДГСПК, рыбоохранная акция «БЕКІРЕ-2019», и связанные с ней рейдовые мероприятия по борьбе с браконьерством, начались только 1 апреля текущего года, то есть по истечению полутора месяцев после инцидента, произошедшего в феврале.

Соответственно правовых оснований для остановки автомашин на тот момент у сотрудников полиции не имелось. Что подтверждается отсутствием у них соответствующих документов.

- Поскольку движение осуществлялось с разрешенной скоростью без нарушения ПДД, у водителей и пассажиров возникли обоснованные вопросы о причинах их остановки. Поэтому становятся понятным слова сотрудника нашего ведомства о том, что будет ли правильным, если сотрудников полиции начнут задерживать за взятки без законных оснований. Как вы видите, эти слова вырезаны из общего контекста и представлены некоторыми интернет-ресурсами как угроза и превышение должностных полномочий. При просмотре же полного видео очевидно, что сотрудники полиции при остановке автомашин не представились, не объяснили причину остановки и не предъявили по требованию водителя служебное удостоверение. Кроме того, материалы, зафиксированные с помощью видеорегистраторов полиции, в соответствии с законодательством должны использоваться только в служебных целях, - пояснили в АДГСПК.

Службой собственной безопасности МВД в настоящее время проводится проверка на правомерность действий своих сотрудников.

- Действия наших сотрудников были рассмотрены на предмет нарушения этических норм. За что заместитель руководителя департамента по Атырауской области Уаисов освобожден от занимаемой должности, руководитель Управления Губайдуллин предупрежден о неполном служебном соответствии, а их руководителю Сапарову за необеспечение контроля объявлен строгий выговор, - заключили в агентстве по делам госслужбы.

