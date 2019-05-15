17 февраля т.г. местной полицейской службой г. Атырау на трассе «Атырау - Дамба» действительно были остановлены автомашины, пассажирами которых являлись сотрудники Департамента Национального бюро по Атырауской области.В агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что это был нерабочий воскресный день. Каких-либо антиобщественных проступков и фактов нахождения сотрудников в состоянии алкогольного опьянения не установлено. Сотрудники являлись пассажирами автомашин.
- Оба транспорта являлись не служебными, и водители никакого отношения к антикоррупционной службе не имеют. Таким образом данный факт никак не связан со служебной деятельностью. По словам сотрудников полиции, они останавливали автомашины в рамках проверки на предмет выявления незаконной ловли рыбы. При этом трасса, где остановлен транспорт, по государственному природному резервату «Акжайык» не проходит. То есть проверка осуществлялась вне природоохранной зоны, - сообщили в агентстве по делам госслужбы.
Кроме того, по данным АДГСПК, рыбоохранная акция «БЕКІРЕ-2019», и связанные с ней рейдовые мероприятия по борьбе с браконьерством, начались только 1 апреля текущего года, то есть по истечению полутора месяцев после инцидента, произошедшего в феврале.
Соответственно правовых оснований для остановки автомашин на тот момент у сотрудников полиции не имелось. Что подтверждается отсутствием у них соответствующих документов.
- Поскольку движение осуществлялось с разрешенной скоростью без нарушения ПДД, у водителей и пассажиров возникли обоснованные вопросы о причинах их остановки. Поэтому становятся понятным слова сотрудника нашего ведомства о том, что будет ли правильным, если сотрудников полиции начнут задерживать за взятки без законных оснований. Как вы видите, эти слова вырезаны из общего контекста и представлены некоторыми интернет-ресурсами как угроза и превышение должностных полномочий. При просмотре же полного видео очевидно, что сотрудники полиции при остановке автомашин не представились, не объяснили причину остановки и не предъявили по требованию водителя служебное удостоверение. Кроме того, материалы, зафиксированные с помощью видеорегистраторов полиции, в соответствии с законодательством должны использоваться только в служебных целях, - пояснили в АДГСПК.
Службой собственной безопасности МВД в настоящее время проводится проверка на правомерность действий своих сотрудников.
- Действия наших сотрудников были рассмотрены на предмет нарушения этических норм. За что заместитель руководителя департамента по Атырауской области Уаисов освобожден от занимаемой должности, руководитель Управления Губайдуллин предупрежден о неполном служебном соответствии, а их руководителю Сапарову за необеспечение контроля объявлен строгий выговор, - заключили в агентстве по делам госслужбы.