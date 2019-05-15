По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается дождь с грозой, до 30 градусов тепла, ночью +14. В Атырау будет солнечно, днем также 30 градусов выше нуля, ночью +19. В Актобе днем до 28 градусов выше нуля, ночью +18. В Актау дождь с грозой, днем +22, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.