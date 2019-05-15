Вам может быть интересно
Продиктовала код и установила приложение: жительница Уральска потеряла 5 млн тенге
По данному факту проводится проверка.
СМИ: в России возбудили уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова, Кремль прокомментировал ситуацию
Действия Дурова расследуются в рамках статьи, предусматривающей ответственность за содействие террористической деятельности.
Казахстанец спустя полвека нашёл брата в Уральске и решил его забрать
Сейчас мужчина оформляет необходимые документы.
После «разговора» с полицейским пьяного иностранца отправили под арест в Мангистауской области
Правонарушитель признал вину и просил назначить более мягкое наказание.
Ақтөбеде құс фабрикасы өртке оранды
Қызыл жалын 600 шаршы метр аумақта таралған.
Пациентов размещают в коридорах: что известно о строительстве нового кардиоцентра в ЗКО
Новый кардиоцентр построят на деньги из республиканского бюджета.
Воду и финики — бесплатно: в поездах Казахстана вводят особый график на Рамазан
Особый график введут примерно в 40 вагонах-ресторанах.
Как проверить себя в списке избирателей в ЗКО
В области запущен бот для поиска избирательного участка.
152 млн тенге ущерба и конфискация здания: в Казахстане вынесли приговор по делу о хищении госсубсидий
В ходе расследования наложен арест на 6 земельных участков, 4 квартиры, 11 автомобилей, мобильное здание и промышленно-производственное соор...