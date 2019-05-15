По словам методиста Уральской городской библиотеки имени М. Горького Гульнар Утегеновой, сегодня на площади предоставлено более 250 книг. - Фестиваль книг будет проходить на нескольких площадках, это молодежная площадка"Молодежь на книжной волне", игровая площадка "Детство - балдәурен", спортивная площадка "Здоровый образ жизни - хорошее настроение", "Читаем, делаем играем", фотозона "Читатель в объективе". Участие в нем примут молодые поэтессы, поэты, писатели, преподаватели и студенты высших заведений, библиотекари, читатели. Также сегодня будут проведены различные мастер-классы, игры, викторины, спортивные соревнования. Все желающие могут поучаствовать в фотосессии на площадке "Читатель в объективе", - пояснила Гульнар Утегенова. Стоит отметить, что также на площади организована зона, где гости и читатели могут принести свою любую книгу и оставить тут, а взамен забрать любую другую для прочтения. - Я студентка Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. С детства увлекаюсь чтением, люблю много читать. Сегодня пришла на фестиваль и принесла с собой книги, для того чтобы оставить их тут, а для себя найти что-то новенькое. Хотелось бы воспользоваться обменом. В основном я предпочитаю классику. Думаю, такие выставки должны организовываться, особенно для нас, для молодежи. Чтение улучшает воображение и творческие способности, улучшают интеллект и навыки мышления, внимания. Таким способом мы можем постоянно расширять свой кругозор и самосовершенствоваться, - рассказала Азалия. К слову, подобные фестивали уже проходят третий год подряд.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.