Выставка книг KITAPFEST-2019 была организована на площади Первого Президента 15 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам методиста Уральской городской библиотеки имени М. Горького Гульнар Утегеновой, сегодня на площади предоставлено более 250 книг. - Фестиваль книг будет проходить на нескольких площадках, это молодежная площадка"Молодежь на книжной волне", игровая площадка "Детство - балдәурен", спортивная площадка "Здоровый образ жизни - хорошее настроение", "Читаем, делаем играем", фотозона "Читатель в объективе". Участие в нем примут молодые поэтессы, поэты, писатели, преподаватели и студенты высших заведений, библиотекари, читатели. Также сегодня будут проведены различные мастер-классы, игры, викторины, спортивные соревнования. Все желающие могут поучаствовать в фотосессии на площадке "Читатель в объективе", - пояснила Гульнар Утегенова. Стоит отметить, что также на площади организована зона, где гости и читатели могут принести свою любую книгу и оставить тут, а взамен забрать любую другую для прочтения. - Я студентка Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. С детства увлекаюсь чтением, люблю много читать. Сегодня пришла на фестиваль и принесла с собой книги, для того чтобы оставить их тут, а для себя найти что-то новенькое. Хотелось бы воспользоваться обменом. В основном я предпочитаю классику. Думаю, такие выставки должны организовываться, особенно для нас, для молодежи. Чтение улучшает воображение и творческие способности, улучшают интеллект и навыки мышления, внимания. Таким способом мы можем постоянно расширять свой кругозор и самосовершенствоваться, - рассказала Азалия. К слову, подобные фестивали уже проходят третий год подряд. Фото Медета МЕДРЕСОВА  