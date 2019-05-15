Целью конкурса является поддержка социально-значимых бизнес инициатив молодых предпринимателей, направленных на совершенствование стандартов качества жизни, трансфер передовых знаний и технологий в социально-экономическую жизнь страны. Организаторы конкурса заявляют, что будущее за молодежью. Об этом также неоднократно говорил первый президент страны, поэтому именно этой категории граждан уделяется большое внимание со стороны государства. Конкурс будет проходить в несколько этапов. Первая задача - подать заявку on-line, затем прийти в назначенное время и место, посетить тренинги и защитить свои проекты. Количество участников не ограничено. - Мы надеемся, что в результате менторских сессий, обучающих семинаров и тренингов, будут отобраны лучшие из лучших проектов нашей молодежи. Одним из главных условий проведения отборочного этапа конкурса является привлечение предпринимателей региона в качестве менторов и потенциальных инвесторов. Хочется надеется, что от нашей области будет представлено много бизнес проектов в финале, - сказал проректор по научной работе и международным связям ЗКГУ им. М.Утемисова Кажмурат Ахмеденов. По итогам защиты проектов, жюри будет отобрано не менее 150 проектов, далее участники пройдут отбор по видеороликам. После чего будет допущено порядка 32 участников, которые получат доступ на участие в телевизионных проектах в городе Нур-Султан. - Так масштабно этот конкурс проходит во второй раз. За всю историю этого конкурса было 11 000 участников. Уральск по счету является четвертым городом, где мы принимаем заявки. Это очень хорошая возможность для всех, кто учится, - говорит представитель МОН РК Дамир Мунайдаров. К слову сказать, на сегодняшний день было подано 150 заявок от учащихся высших учебных заведений, колледжей, СОШ и от начинающих предпринимателей ЗКО. Конкурс будет проходить с 15 по 17 мая.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.