Фото взято с сайта tengrinews.kz Отца Еркежан Ерсинкызы потеряла еще в младенчестве, а в 12 лет лишилась и мамы. Последние пять лет девушка жила у родственников. По окончании школы поступила в политехнический колледж Аягоза, где сейчас учится на программиста. Согласно договору о социальной и патронатной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники школы с 2013 года перечисляли девочке деньги в Фонд жилищных сбережений. - Наш коллектив не может закрыть глаза на окружающие проблемы. Как педагоги и воспитатели, мы обеспокоены будущим нашей молодежи, такой как Еркежан. Мы рады, что стали причастны к счастью нашей девочки и помогли исполнить ее мечту. Квартиру она выбирала себе сама. Мы лишь помогли ей оформить нужные документы. Мы уверены, что эта квартира обязательно принесет ей счастье, - сказал директор школы Багдан Кайыржанов. Выбор Еркежан пал на однокомнатную квартиру на втором этаже со всеми надлежащими удобствами. - Я давно мечтала о своей собственной квартире, но я и подумать не могла, что это случится так скоро. Я даже не поверила, когда мне позвонили из школы и сказали о том, что в банке у меня есть счет и на собранные деньги мне купят квартиру. Сегодня я переполнена радостью и убедилась, что в жизни есть очень много добрых и отзывчивых людей. Я безгранично благодарна всем своим близким и учителям, - говорит Еркежан.