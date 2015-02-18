Фото AFP© Фото AFP© Французский "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Челси" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча, которая состоялась в Париже, завершилась со счетом 1:1. На гол Бранислава Ивановича на 36-й минуте, которому ассистировали его партнеры по обороне Джон Терри и Гари Кэхилл, футболисты ПСЖ ответили точным ударом головой Эдинсона Кавани на 54-й минуте. Ответная игра между "Челси" и ПСЖ состоится 11 марта в Лондоне. В другом матче донецкий "Шахтер" и мюнхенская "Бавария" также сыграли вничью. Правда встреча, состоявшаяся во Львове, завершилась без забитых голов - 0:0. Стоит отметить, что гости с 65-й минуты играли вдесятером: за две желтые карточки с поля был удален испанский полузащитник Хаби Алонсо. Ответная игра пройдет 11 марта в Мюнхене. В ночь с 18 на 19 февраля состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Швейцарский "Базель" примет португальский "Порту", а немецкий "Шальке-04" - мадридский "Реал". Обе встречи начнутся в 01:45 по времени Астаны. Источник: Vesti.kz