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Социум

Пункт маневренного базирования, построенный на уральском заводе «Зенит», прибыл в морской порт «Құрық»

Пункт маневренного базирования "Абай" сдали в боевую эксплуатацию 10 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК Церемония сдачи в боевую эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай», построенного уральским заводом «Зенит», состоялось 10 декабря в морском порту «Құрық». - Пункт маневренного базирования предназначен для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов. Использование причала намного облегчит работу моряков-пограничников, повысит эффективность работы кораблей и катеров, их автономность. Он обеспечит тыловое и элек
Кристина Кобина
Пункт маневренного базирования, построенный на уральском заводе «Зенит», прибыл в морской порт «Құрық»
Пункт маневренного базирования "Абай" сдали в боевую эксплуатацию 10 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пункт маневренного базирования построенного на уральском заводе &quot;Зенит&quot;  прибыл в морской порт «Құрық»
Пункт маневренного базирования построенного на уральском заводе &quot;Зенит&quot;  прибыл в морской порт «Құрық»
Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК Церемония сдачи в боевую эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай», построенного уральским заводом «Зенит», состоялось 10 декабря в морском порту «Құрық». - Пункт маневренного базирования предназначен для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов. Использование причала намного облегчит работу моряков-пограничников, повысит эффективность работы кораблей и катеров, их автономность. Он обеспечит тыловое и электрическое снабжение и оперативность реагирования на различные угрозы по охране морских рубежей. Судно отвечает самым современным требованиям экологической безопасности, - пояснили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Стоит отметить, что в торжественной церемонии приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов, генеральный директор Уральского завода «Зенит» Вячеслав Валиев, представители департамента полиции, департамента чрезвычайных ситуаций, ветераны ПС КНБ «Застава тарландары». В своем выступлении аким области Серикбай Трумов отметил, что укрепление южной части Каспийского моря является одним из приоритетов в обеспечении безопасности нашего государства. Церемония продолжилась вручением военно-морского пограничного флага и таблички командиру пункта маневренного базирования «Абай», выходом в море участников и приемом парада кораблей и катеров.
Манёвренные пункты базирования служат для комплексного обеспечения групп (отрядов) кораблей соединения или разнородных сил и оборудуются при помощи береговых и плавучих средств базирования в портах и в неосвоенных, но имеющих естественную защиту от волнения и ветрах заливах и бухтах. В таких пунктах базирования обеспечивается снабжение, межпоходовый ремонт и первоочередные аварийно-восстановительные мероприятия, стоянка кораблей, обслуживание их личным составом и так далее.
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