Пункт маневренного базирования, построенный на уральском заводе «Зенит», прибыл в морской порт «Құрық»

Пункт маневренного базирования "Абай" сдали в боевую эксплуатацию 10 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК Церемония сдачи в боевую эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай», построенного уральским заводом «Зенит», состоялось 10 декабря в морском порту «Құрық». - Пункт маневренного базирования предназначен для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов. Использование причала намного облегчит работу моряков-пограничников, повысит эффективность работы кораблей и катеров, их автономность. Он обеспечит тыловое и элек