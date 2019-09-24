Пуш-уведомление об оценках появилось в приложении «Күнделік.Мектеп»

Приложение теперь поддерживает и учитывает при анализе не только классическое, но и критериальное оценивание – формативные отметки и комментарии педагогов, баллы за СОр и СОч, четвертные и итоговые оценки, сообщается на сайте разработчика. Разработчики провели глобальное обновление мобильного приложения для учеников и родителей «Күнделік.Мектеп», учтя замечания к предыдущей версии. У мобильного приложения есть два варианта. Первый – это Light-версия, которая дополняет информацию на сайте. В ней можно бесплатно следить за расписанием и прогрессом выполнения домашних заданий, получать напоминани