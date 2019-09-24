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Пуш-уведомление об оценках появилось в приложении «Күнделік.Мектеп»

Приложение теперь поддерживает и учитывает при анализе не только классическое, но и критериальное оценивание – формативные отметки и комментарии педагогов, баллы за СОр и СОч, четвертные и итоговые оценки, сообщается на сайте разработчика. Разработчики провели глобальное обновление мобильного приложения для учеников и родителей «Күнделік.Мектеп», учтя замечания к предыдущей версии. У мобильного приложения есть два варианта. Первый – это Light-версия, которая дополняет информацию на сайте. В ней можно бесплатно следить за расписанием и прогрессом выполнения домашних заданий, получать напоминани
Дана Рахметова
Пуш-уведомление об оценках появилось в приложении «Күнделік.Мектеп»
Приложение теперь поддерживает и учитывает при анализе не только классическое, но и критериальное оценивание – формативные отметки и комментарии педагогов, баллы за СОр и СОч, четвертные и итоговые оценки, сообщается на сайте разработчика.
Разработчики провели глобальное обновление мобильного приложения для учеников и родителей «Күнделік.Мектеп», учтя замечания к предыдущей версии. У мобильного приложения есть два варианта. Первый – это Light-версия, которая дополняет информацию на сайте. В ней можно бесплатно следить за расписанием и прогрессом выполнения домашних заданий, получать напоминания о важных работах и мгновенные push-уведомления о новых оценках и объявлениях школы. Последние, кстати, можно не только просматривать, но и комментировать. - Этой информации достаточно, чтобы всегда быть в курсе самых последних изменений в школьной жизни ребенка. Например, вам на телефон пришло уведомление о полученной тройке или неудовлетворительной словесной оценке. Это полезная подсказка, благодаря которой вы зайдете на сайт и уточните более подробную информацию, продумаете, как можно эту оценку исправить, и вовремя это сделаете, - отметил генеральный директор Күнделік Мухтар Ильясов. PRO-версия приложения позволяет полностью перенести электронный дневник, адаптированный под мобильный формат, в свой телефон, не обращаясь к сайту Kundelik.kz. В ней всегда под рукой подробная информация об успеваемости за любой учебный период, предмет и тип работы, среднем балле и его изменениях по неделям, отчеты, в которых можно посмотреть свой прогресс по разным дисциплинам, сгруппированным по областям наук, и домашние задания. Домашние задания из приложения теперь можно копировать – на экране «Описание урока» для этого добавилась специальная кнопка. Кроме того, выполняя домашнюю работу, можно ставить отметки о ее готовности. И все это за 224 тенге в месяц, если оформить подписку на год. Кстати, если вы еще не пользовались приложением, то можете не только скачать Light-версию, но и оценить возможности PRO-версии – для этого предусмотрен 30-дневный пробный период. Скачать версии можно в в App Store или в Google Play. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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