Пусть наш Уральск будет красивым, чистым и зеленым!

18 октября в рамках акции «Зеленый Месяц Toyota» сотрудники компании «Toyota Центр Уральск» дружно вышли на трудовой десант, убирая бытовой мусор на берегу Урала. Наша область славится своей живописной природой. Многие госпредприятия и коммерческие компании ежегодно высаживают саженцы молодых деревьев, озеленяя и улучшая экологию и инфраструктуру Уральска и нашей области. Тем не менее до сих пор остается актуальной проблема чистоты города, особенно пригородных зон. Активно принимает участие в решении этой проблемы компания «Toyota Центр Уральск». – К сожалению, большинство людей пренебрежитель