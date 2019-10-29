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Бизнес-новости

Пусть наш Уральск будет красивым, чистым и зеленым!

18 октября в рамках акции «Зеленый Месяц Toyota» сотрудники компании «Toyota Центр Уральск» дружно вышли на трудовой десант, убирая бытовой мусор на берегу Урала. Наша область славится своей живописной природой. Многие госпредприятия и коммерческие компании ежегодно высаживают саженцы молодых деревьев, озеленяя и улучшая экологию и инфраструктуру Уральска и нашей области. Тем не менее до сих пор остается актуальной проблема чистоты города, особенно пригородных зон. Активно принимает участие в решении этой проблемы компания «Toyota Центр Уральск». – К сожалению, большинство людей пренебрежитель
gorod
Пусть наш Уральск будет красивым, чистым и зеленым!
18 октября в рамках акции «Зеленый Месяц Toyota» сотрудники компании «Toyota Центр Уральск» дружно вышли на трудовой десант, убирая бытовой мусор на берегу Урала.
Наша область славится своей живописной природой. Многие госпредприятия и коммерческие компании ежегодно высаживают саженцы молодых деревьев, озеленяя и улучшая экологию и инфраструктуру Уральска и нашей области. Тем не менее до сих пор остается актуальной проблема чистоты города, особенно пригородных зон. Активно принимает участие в решении этой проблемы компания «Toyota Центр Уральск». – К сожалению, большинство людей пренебрежительно относятся к нашему городу, к нашей природе, нанося, таким образом, урон самим себе, своей родине, – поделился генеральный директор компании «Toyota Центр Уральск» Кайрат Есеналин. – Мы ежегодно выходим на уборку именно общественных прибрежных мест, так как там всегда много мусора. Хотим попросить всех, кому дорог наш город и наш край, не ломать деревья, не сорить и следить за чистотой, убирать за собой мусор в пакетах и сбрасывать в специально отведенные контейнеры. Ведь это же не так сложно! Справедлива народная истина – «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!»
По словам Кайрата Есеналина, сама компания Toyota пристально следит за охраной окружающей среды и продуктивно работает над решением проблемы экологии. К примеру, среди моделей известного японского бренда выпускаются гибридные автомобили, которые занимают хорошие позиции на рынке по экологическим стандартам. В них продумано все, чтобы уровень загрязнения окружающей среды сводился к минимуму, то есть уровень экономии топлива таких автомобилей в два раза выше, а выброс вредного углекислого газа снижен вдвое. Кроме этого, сотрудники известной автомобильной компании ежегодно высаживают молодые деревца, принимая активное участие в озеленении города.
– «Зеленый Месяц Toyota» является глобальной ежегодной акцией нашей компании, в рамках которой осуществляются конкретные действия, направленные на охрану и улучшение окружающей среды, – рассказала руководитель отдела по работе с клиентами компании «Toyota Центр Уральск» Ксения Рудницкая. – поэтому мы всем коллективом вышли на очистку любимого места отдыха жителей нашего города. Мы понимаем, что за один час проблемы загрязнения окружающей среды не решить, поэтому наш субботник – это скорее призыв к борьбе за «чистое» будущее нашей планеты. Тем самым мы хотим продемонстрировать свою экоориентированность и свою корпоративную социальную ответственность, призвать всех неравнодушных присоединяться к «зеленому» движению Toyota, быть активными и инициативными в вопросах сохранения экологии и улучшения окружающей среды. Хотя участок берега Урала, охваченный уборкой, был небольшим, сотрудники автомобильной компании собрали огромные мешки бытового мусора, которые оставили после себя отдыхающие. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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