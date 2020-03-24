Уральцы предпочитают сидеть дома, а если и выходят на улицу, то стараются не пользоваться общественным транспортом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С 16 марта президент страны объявил в Казахстане режим чрезвычайного положения. Школьники находятся на каникулах, студенты переведены на дистанционное обучение, многие организации также перешли на онлайн-работу. Кинотеатры, театры, спортивные объекты, детские кружки приостановили свою деятельность. Такое же ограничение было принято и в отношении крупных торговых центров и рынков.
Однако 23 марта министерство торговли и интеграции и министерство здравоохранения внесли изменения в приказ о рекомендациях по работе магазинов,
кафе и торговых центров во время режима чрезвычайного положения. Теперь крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 квадратных метров ограничивают время работы с 10:00 до 18:00 и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций.
Корреспонденты "МГ" прошлись по городским рынкам, торговым центрам, а также проехались на городских маршрутных автобусах, чтобы узнать, в полной ли мере соблюдаются санитарные меры.
Первыми в глаза бросились пустые улицы. Проспект Назарбаева - один из самых людных мест нашего города. Но в эти дни здесь очень тихо и безлюдно. Жители города отмечают, что предпочитают эти дни проводить дома, а если и выходят на улицу, то только на короткое время.
– Зачем испытывать судьбу? Вон, в Италии отнеслись халатно к эпидемии, а сейчас люди умирают сотнями, большие города закрыты на карантин. Сказали сидите дома - надо сидеть дома. Мы, например, в день только на полчаса выходим на улицу, и то только для того, чтобы подышать свежим воздухом и купить необходимые продукты. Приходим домой, тщательно моем руки, дома регулярно делаем уборку. Коронавирус напомнил нам элементарные правила, о которых мы так часто забывали, - говорит жительница города Людмила.
На центральном рынке также необычайно мало народу. У входа висит табличка о том, что с 16 марта по 15 апреля рынок работает только с 8.00 до 17.00. Вещевые контейнеры закрыты, функционируют только продуктовые, овощные и мясные павильоны. По словам представителей администрации рынка, вещевые и промышленные контейнеры 24 марта работать не будут.
– Нам официально еще не разрешили открывать весь рынок. Вчера приезжали аким, главный санитарный врач области, смотрели, контролировали. Тем более сегодня праздник, и я думаю, что с завтрашнего дня рынок заработает полностью. Все необходимые санитарные и дезинфекционные меры наши продавцы соблюдают в полном объеме, обрабатывают торговые точки, обслуживают покупателей в масках, - рассказала администратор рынка Карлыгаш Жапарова.
Большинство продавцов действительно обслуживают покупателей в медицинских масках, однако фотографировать нам запретили, сославшись на то, что рынок является частной территорией.
Крупные торговые центры города по-прежнему закрыты. Работают лишь продуктовые супермаркеты и аптеки.
Общественный транспорт также работает в прежнем режиме.
Напомним, на 24 марта в Казахстане выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 35 в Нур-Султане и 29 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Фото Медета МЕДРЕСОВА