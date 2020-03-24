У Есляма Айтмабетова 4 детей, которых он воспитывает один. Его очередь на жилье уже подошла, банк по госпрограмме одобрил займ в 10 миллионов тенге. Однако первоначальный взнос ему самому собрать не под силу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Корреспонденты "МГ" не раз писали об отце-одиночке, которого бросила жена с четырьмя детьми, младшей дочери тогда было всего 11 месяцев. Несмотря на все трудности, мужчина самостоятельно воспитывает их. Долгие годы он стоял в очереди на жилье, теперь его очередь подошла по госпрограмме "Бакытты Отбасы". Банк одобрил мужчине сумму займа в 10 миллионов тенге, однако один миллион тенге на первоначальный взнос ему самому собрать не под силу.
- Мы как и раньше живем в крошечном домике без всяких условий, который предоставил акимат Уральска. Конечно, он ветхий, течет крыша, но деваться некуда, живем. Вот на днях позвонили из банка и сказали, что одобрили мне займ на квартиру. Моей радости не было предела, наконец-то, у нас все наладится, дети будут жить в нормальных условиях и не будут простывать, сидя дома, - с радостью в голосе говорит мужчина. - Нам осталось только внести первоначальный взнос - один миллион тенге. Я прошу помочь мне с деньгами, не дайте моей мечте рухнуть, а детям остаться без крыши над головой.
Еслям работает в мебельном цехе. Его оклад - 60 тысяч тенге. Скопить первоначальный взнос у него не получилось, зарплата уходит на то, чтобы прокормить детей.
- Все время нахожусь на работе. Стараюсь выйти из этого нелегкого положения с жильем. Экономим на всем, чем можно. Я совсем не покупаю сладости детям, лишь только необходимые продукты, - говорит мужчина. - Смог за это время скопить 300 тысяч тенге, осталось 700 тысяч тенге. Чем быстрее соберу деньги, тем быстрее все решится, но срок небольшой, всего три месяца.
К слову, мужчина подыскал квартиру, которую оформит в ипотеку по госпрограмме, в районе СОШ №20.
Напомним
, Еслям Айтмабетов один воспитывает четверых детей. Мама детей ушла из семьи и вот уже четыре года не появляется и не интересуется судьбой своих детей. Отец работает, однако его заработка в 30 тысяч тенге едва хватало, чтобы прокормить семью. Мужчина просил помочь им с жильем. Позже ему в акимате города Уральск предоставили временное жилье
, частный дом. В сентябре прошлого года у многодетной семьи подошла очередь на жилье, однако в получении квартиры ему отказали
, так как у него низкая официальная зарплата. Он искал созаемщика.
Помочь многодетной семье можно, перечислив денежные средства на карту Каспи Голд - 5169 4971 8209 4353. Связаться с Еслямом Айтмабетовым можно по номеру телефона +7 (705) 216 39 85, карта банка привязана к этому номеру.
