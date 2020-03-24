Таким образом Елжан Биртанов принял челлендж #SafeHands, который запустила Всемирная организация здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава минздрава РК показал, как нужно мыть руки скриншот с видео Всемирная организация здравоохранения во главе с доктором Тедросом Аданомом Гебреисусом запустила челлендж #SafeHands. Флэшмоб направлен направленный на борьбу с распространением коронавирусоной инфекции. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов принял эстафету и показал, как правильно нужно мыть руки. Ролик он опубликовал на его официальной странице в Facebook. – Я принимаю эстафету от Главы Всемирной организации здравоохранения World Health Organization (WHO) д-ра Тедроса Tedros Adhanom Ghebreyesus по челленджу.  Друзья, для того, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции, я настоятельно прошу придерживаться самых простых правил гигиены. Основное – это частое и тщательное мытье рук с мылом не менее 20 секунд. В данном ролике я покажу наглядно как правильно мыть руки. Вместе с тем, напоминаю о важности соблюдения мер предосторожности. Прошу по возможности оставаться дома в эти дни, не приглашать гостей и не ходить в гости. А также проветривать жилую площадь не менее 2 раз в день и проводить ежедневно влажную уборку. Будьте здоровы всегда! - отметил Елжан Биртанов. Эстафету главный врач страны передал своим коллегам и друзьям Айдыну Рахимбаеву, Арманжану Байтасову, Нуртасу Адамбай, Алишеру Еликбаеву, Ерлану Манатаеву, Динаре Сатжан, Эле Алиевой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  