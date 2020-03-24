Арендаторы рыбного павильона центрального рынка в Уральске рассказали, что для того чтобы реализовывать продукцию им приходиться выполнять очень много требований: платить налоги, проходить медицинскую комиссию, сдавать ежедневно продукцию в лабораторию на проверку, одевать маски, перчатки и проводить дезинфекцию рабочего места. - Мы выполняем все эти требования, иначе нас оштрафуют. А торговцы стихийных рынков мало того, требований не выполняют, еще в полной антисанитарии реализуют рыбу. Закон для них не писан. Всюду грязь, еще чистят рыбу в ящиках, а отходы сваливают в арык. Это разве дело? Никто не проверяет их продукцию, хотя СЭС (департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО) находится под боком. Куда смотрят полицейские? Еще к нам приходят покупатели и говорят, что у них дешевле, да, конечно, будет дешевле, если они народ обманывают на весах, - возмущается арендатор рынка "Мирлан" Улболсын Утепбергенова. - А у нас поверка весов - обязательная процедура. Вот и делайте выводы, как несправедливость царит, а власти не предпринимают никаких действий. В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, где арендаторы ругаются с продавцами стихийных рынков. - Мы устали ждать, пока будут приняты меры, поэтому вышли сами к ним поговорить. Но на них нет управы, они как торговали, так и будут продавать продукцию прямо с земли, - отметили они. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что работа по торговле стихийных рынков ведется. - К вечеру мы дадим данные, сколько человек было привлечено к административной ответственности за стихийную торговлю, - отметили в департаменте полиции ЗКО. IOiLS5Esk4UМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.