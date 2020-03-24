Продавцы возмущены, что власти позволяют продавать рыбу без документов и проверок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Уральска возмущены торговлей стихийных рынков Арендаторы рыбного павильона центрального рынка в Уральске рассказали, что для того чтобы реализовывать продукцию им приходиться выполнять очень много требований: платить налоги, проходить медицинскую комиссию, сдавать ежедневно продукцию в лабораторию на проверку, одевать маски, перчатки и проводить дезинфекцию рабочего места. - Мы выполняем все эти требования, иначе нас оштрафуют. А торговцы стихийных рынков мало того, требований не выполняют, еще в полной антисанитарии реализуют рыбу. Закон для них не писан. Всюду грязь, еще чистят рыбу в ящиках, а отходы сваливают в арык. Это разве дело? Никто не проверяет их продукцию, хотя СЭС (департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО) находится под боком. Куда смотрят полицейские? Еще к нам приходят покупатели и говорят, что у них дешевле, да, конечно, будет дешевле, если они народ обманывают на весах, - возмущается арендатор рынка "Мирлан" Улболсын Утепбергенова. - А у нас поверка весов - обязательная процедура. Вот и делайте выводы, как несправедливость царит, а власти не предпринимают никаких действий. В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, где арендаторы ругаются с продавцами стихийных рынков. - Мы устали ждать, пока будут приняты меры, поэтому вышли сами к ним поговорить. Но на них нет управы, они как торговали, так и будут продавать продукцию прямо с земли, - отметили они. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что работа по торговле стихийных рынков ведется. - К вечеру мы дадим данные, сколько человек было привлечено к административной ответственности за стихийную торговлю, - отметили в департаменте полиции ЗКО. IOiLS5Esk4U Жители Уральска возмущены торговлей стихийных рынков Жители Уральска возмущены торговлей стихийных рынков Жители Уральска возмущены торговлей стихийных рынков Жители Уральска возмущены торговлей стихийных рынков Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено очевидцами