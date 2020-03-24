Пассажир снял на видео столпотворение у входа на вокзал Актобе со стороны перрона. Его возмущает очередь и несоблюдение дистанции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе пассажиры поезда сбежали с вокзала, минуя санитарный пост (видео) Скриншот с видео - Проверяют всех на коронавирус. Стоит один человек медицинский, приставляет ко лбу пистолетик, проверяет температуру. Все встали толпой. Если есть больной, он уже заразил 6-10 человек, - говорит автор видео. Еще на одном видео этого же автора женщина в железнодорожной форме пропускает часть пассажиров, минуя медработника и вокзал, через ворота. Все происходит 22 марта, когда в Актобе выявили носителя коронавируса. - Вчера на вокзале была проверка всех пассажиров пассажиров внутриреспубликанских поездов, 380–й поезд Алматы-Уральск прибыл с задержкой, пассажирам сообщили о термометрии на пункте контроля у входа на вокзал. Столпотворение создали сами пассажиры. Была скученность. Санитарно-карантинных пункта на вокзале два, есть 2 сотрудника, стоят с полицейскими, людей пропускают через 2 входа, проверяют. Все другие проходы закрыли. Сотрудники ЛОМа все урегулировали. Видео, на котором людей пропускают, минуя медработника, проверяют соответствующие органы. Кто прошел, где живут, выяснят, возьмут под наблюдение, - сообщил руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорта в Актобе Бакыт Жумагалиев. На всех вокзалах открыли санитарные посты, посты ЛОМ, термометрию проводят индивидуально, при обнаружении температурящего, его изолируют. На вокзале Актобе установили перегородки. Поверяют, чтобы не допустить на перрон людей без билетов, контролируют это сотрудники «Кузета», встречающие проходят через досмотр. На вокзале усилили дезинфекционный режим. Два раза в день проводят дезинфекцию. У всех работников масочный режим. Напомним, на 24 марта в Казахстане выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 31 в Нур-Султане и 25 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. uo2jNptO47w Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ