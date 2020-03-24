Однако сколько всего в области имеется тест-систем в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО - не уточнили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 750 тест-систем для определения COVID-19 закупили в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, на 24 марта эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная, случаев заболеваемости не зарегистрировано. - Всего на мониторинге находится 97 человек по области, 25 из них находится в карантинном стационаре, 72 - на домашнем карантине, - отметили в ведомстве. Напомним, 22 марта четверо граждан летевшие в одном самолете с зараженной короновирусом актюбинкой были госпитализированы в карантинный стационар ЗКО, анализы на коронавирусу них отрицательные, наблюдение продолжается. К слову, лабораторная диагностика на коронавирусную инфекцию в области проводятся в вирусологической лаборатории филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по ЗКО. - Лаборатория оснащена 3 единицами ПЦР-оборудования, мощность лаборатории до 400 исследований за сутки.  На 23 марта поставлено еще 750 тест-систем для определения COVID-19 уже имеющимся у нас тест-системам, - дополнили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО. Стоит отметить, что на санитарно-пропускном контрольном посту в аэропорту на сегодняшний день бесконтактной термометрией было охвачено 2276 человек, в железнодорожных пунктах бесконтактной термометрией было охвачено 2868 пассажира. На санитарно-пропускном контрольном посту на автомобильных пропусках на границе с РФ, начиная с 14 по 22 марта было проведено анкетирование 5023 граждан, пересекавших границу. Напомним, на 24 марта в Казахстане выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 35 в Нур-Султане и 29 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.