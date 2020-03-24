Медицинские маски продавал работник передвижной рентген лаборатории в Актобе

Маски медработник продавал по 200 тенге за штуку, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". mEu9WKYWPlc По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 20 марта полицейским поступила информация, о том, что возле здания Народной канцелярии незаконно продают медицинские маски по завышенной цене. - На место был направлен наряд полиции, которыми в отдел был доставлен работник передвижной лаборатории для разбирательства. Как выяснилось, медицинский работник передвижной рентген лаборатории продавала медицинские маски по 200 тенге гражданам, пришедшим для получения государственных услуг в Народную канцелярию. Двое работников ТОО привлечены к административной ответственности по ст. 190 КоАП РК "Обман потребителей" и ст.204 КоАП РК "Торговля в неустановленном месте", - рассказали в ведомстве.