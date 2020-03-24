По данным РГП "Казгидромет", в Уральске осадков не ожидаются, днем +11 градусов, ночью +2. 15 градусов тепла прогнозируется днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. В Актау температура воздуха днем составит +18 градусов, ночью +6. В Актобе синоптики прогнозируют +7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.