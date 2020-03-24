Иллюстративное фото с сайта pixabay.com Всего в этот прекрасный день появилось на свет 24 малыша- 12 мальчиков и 12 девочек. Мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо и ожидают выписку домой. Жамал Жаманбаева поздравила счастливых родителей с рождением их малышей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.