Как сообщили в погранслужбе КНБ РК, вечером 24 марта пограничным нарядом в пункте пропуска "Сырым" при досмотре автомашины, следовавшей по маршруту "Уральск-Самара, под управлением гражданина РФ было обнаружено 9 дорожных сумок. - В сопроводительных документам указывалось "Текстиль, 200 килограмм. При досмотре сумок были обнаружены "Маски медицинские (одноразовые)" из нетканого материала трехслойные, в количестве 21875 штук. Оценочная стоимость около 3 млн тенге. Погрузка осуществлялась грузоперевозчиком компанией KazExpress, в городе Уральск. Планируется передать их сотрудникам департамента экономических расследований по ЗКО, - сообщили в погранслужбе. Фото предоставлено ПС КНБ РК