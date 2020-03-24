Всего в Казахстане зарегистрировано 70 случаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, два из них в Караганде Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 24 марта, в Шымкенте был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило министерство здравоохранения РК в 21.40. Позже стало известно, что в г.Нур-Султан зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусом. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 69 случаев регистрации коронавируса, из них: в г. Нур-Султан – 36 случаев, г. Алматы – 29 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, г. Шымкент- 1 случай. Напомним, на утро 24 марта в Казахстане было выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 35 в Нур-Султане и 29 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.