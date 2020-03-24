Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте министерства здравоохранения РК, в настоящее время подтверждено по одному случаю заражения коронавирусом в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. К данному часу в Казахстане 72 зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: г. Нур-Султан – 36 г. Алматы – 29 г. Караганда – 2 г. Шымкент – 1 Алматинская область – 1 Актюбинская область – 1 Жамбылская область – 1 Северо-Казахстанская область – 1. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.