г. Нур-Султан – 36 случаев,

г. Алматы – 29 случаев,

г.Караганда - 2 случая,

Алматинская область - 1 случай,

Актюбинская область - 1 случай,

г. Шымкент - 1 случай,

Жамбылская область-1 случай,

Северо-Казахстанская область - 1 случай.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте министерства здравоохранения РК, первый случай был выявлен в г. Шымкент. Это гражданин 1996 года рождения. Находится в инфекционном стационаре. Зараженный коронавирусом мужчина прибыл в Шымкент из Нур-Султана. Пациент госпитализирован в инфекционную больницу. Его состояние стабильное. Все контактировавшие установлены, и на данный момент они изолируются. - Второй случай зарегистрирован в г. Нур-Султан. Пожилой мужчина 1938 года рождения находится в стационаре. Третий случай в Жамбылской области. Зараженным оказался гражданин 1979 года рождения. Он прибыл из Кыргызстана. Госпитализирован в стационар. Четвертый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Северо-Казахстанской области. Это гражданка 1993 года рождения, прибывшая из Российской Федерации. Находится в провизорном стационаре под наблюдением медиков. Все контактировавшие установлены и изолируются на стационарный карантин, - сообщается на сайте ведомства. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 72 случая регистрации коронавируса, из них:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.