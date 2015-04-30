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Спорт

Путин и Обама объединились против Ленина

В США представили новую игру, в которой президенты России и США противостоят восставшему из мёртвых Ленину, захватившему Москву. Игра начинается с того, что Обама покидает Белый дом, чтобы «разобраться» с Путиным. В то же время в мавзолее из мёртвых восстаёт Владимир Ленин и вместе с толпой зомби в мундирах Красной армии захватывает Москву. Это заставляет Путина и Обаму объединиться против общего врага, пишет Russian.rt.com. При этом играть можно только за американского президента. Напомним, ранее де Шуттер разработал игру «Гитлер в Лос-Анджелесе». По сюжету нацистский лидер бежал в Бразилию,
gorod
Путин и Обама объединились против Ленина
976b980f_1
976b980f_1
В США представили новую игру, в которой президенты России и США противостоят восставшему из мёртвых Ленину, захватившему Москву. Игра начинается с того, что Обама покидает Белый дом, чтобы «разобраться» с Путиным. В то же время в мавзолее из мёртвых восстаёт Владимир Ленин и вместе с толпой зомби в мундирах Красной армии захватывает Москву. Это заставляет Путина и Обаму объединиться против общего врага, пишет Russian.rt.com. При этом играть можно только за американского президента. Напомним, ранее де Шуттер разработал игру «Гитлер в Лос-Анджелесе». По сюжету нацистский лидер бежал в Бразилию, там его тело заморозили, а через много лет он «оттаял» в американском музее.
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 Источник ТОПНЬЮС

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