Путин и Обама объединились против Ленина

В США представили новую игру, в которой президенты России и США противостоят восставшему из мёртвых Ленину, захватившему Москву. Игра начинается с того, что Обама покидает Белый дом, чтобы «разобраться» с Путиным. В то же время в мавзолее из мёртвых восстаёт Владимир Ленин и вместе с толпой зомби в мундирах Красной армии захватывает Москву. Это заставляет Путина и Обаму объединиться против общего врага, пишет Russian.rt.com. При этом играть можно только за американского президента. Напомним, ранее де Шуттер разработал игру «Гитлер в Лос-Анджелесе». По сюжету нацистский лидер бежал в Бразилию,