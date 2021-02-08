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Скриншот с видео Случай произошел 5 февраля в 00.20 в аэропорту города Нур-Султан. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, 31-летняя жительница Атырау в состоянии алкогольного опьянения вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, сломала таблички на стойке регистрации. – Тем самым она нарушила общественный порядок. Представители авиакомпании FlyArystan сообщили о происходящем в линейный отдел полиции столичного аэропорта. Женщину доставили в отдел полиции, где на нее были составлены сразу два административных протокола по статьям 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". По факту появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения она оштрафована на 5 МРП, - сообщили в пресс-службе ведомства. Материал по мелкому хулиганству направлен в специализированный межрайонный административный суд Атырау для принятия процессуального решения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.