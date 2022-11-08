Пьяные посетительницы ночного клуба подрались в Аксае

Ссора переросла в драку. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что драка произошла в 3:50 30 октября. 20-летняя и 34-летняя посетительницы ночного клуба подрались после ссоры. - 34-летняя гражданка, по заключению врачей, получила ссадину тыльной поверхности левой руки, после осмотра была отпущена врачом домой. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в полиции. Ведётся досудебное расследование на статье «Хулиганство». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PoliceWestKaz🇰🇿 (@policebqo) Мы дорожим каждым нашим под