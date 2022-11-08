Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пьяные посетительницы ночного клуба подрались в Аксае

Ссора переросла в драку. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что драка произошла в 3:50 30 октября. 20-летняя и 34-летняя посетительницы ночного клуба подрались после ссоры. - 34-летняя гражданка, по заключению врачей, получила ссадину тыльной поверхности левой руки, после осмотра была отпущена врачом домой. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в полиции. Ведётся досудебное расследование на статье «Хулиганство». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PoliceWestKaz🇰🇿 (@policebqo) Мы дорожим каждым нашим под
Арайлым Усербаева
Пьяные посетительницы ночного клуба подрались в Аксае
Ссора переросла в драку.
Три женщины подрались перед рестобаром в Атырау
Три женщины подрались перед рестобаром в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что драка произошла в 3:50 30 октября. 20-летняя и 34-летняя посетительницы ночного клуба подрались после ссоры.
- 34-летняя гражданка, по заключению врачей, получила ссадину тыльной поверхности левой руки, после осмотра была отпущена врачом домой. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в полиции.
Ведётся досудебное расследование на статье «Хулиганство».
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Публикация от PoliceWestKaz🇰🇿 (@policebqo)

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Аксай драка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article