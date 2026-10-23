Пьяные за рулем и дроны в небе: полиция Актобе перешла на усиленный режим

В Актобе проходит масштабная профилактическая отработка "Правопорядок". Улицы города патрулируют не только пешие и автомобильные экипажи, но и беспилотники - они следят за обстановкой с воздуха и оперативно передают данные на землю. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

По данным ведомства, только за первые два дня рейда силовики пресекли 58 правонарушений. Чаще всего актюбинцы попадались на распитии алкоголя в общественных местах (19 случаев), приставании к прохожим (12) и мелком хулиганстве.

- Большое внимание уделяют дорогам: зафиксировано 15 случаев, когда водители не пропустили пешеходов и 4 выезда на встречную полосу. Не обошлось и без серьезных нарушений ПДД: поймали 5 пьяных водителей (двое из них были под наркотиками) и одного автомобилиста, который сел за руль без прав, - пояснили в полиции.

Рейд продолжается, поэтому полицейские призывают горожан соблюдать порядок и правила безопасности.