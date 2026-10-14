Пьяный житель Аксая разбил мусорным баком дверь аптеки

Его арестовали на пять суток.

В Аксае 44-летнего мужчину арестовали на пять суток за порчу чужого имущества. Инцидент произошёл 7 октября около 02:40, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Подозрительные действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления Бурлинского районного отдела полиции. На кадрах было видно, как прохожий пытался разбить стеклянную дверь аптеки, нанося по ней удары стоявшим рядом мусорным контейнером.

На место происшествия выехал наряд полиции, который задержал нарушителя. Как выяснилось, местный житель был пьян. За нарушение общественного порядка и повреждение чужого имущества суд назначил мужчине административный арест сроком на пять суток.

Стражи порядка в очередной раз напоминают гражданам о необходимости соблюдать правопорядок и бережно относиться к чужому имуществу, за порчу которого предусмотрена ответственность по закону.