- Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 21-летний житель села Бадамша. Молодой человек признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался ситуацией и совершил угон, - рассказали в полиции.

Фото: Polisia.kz Инцидент произошёл третьего октября. 19-летний автовладелец, выйдя из бани, запустил двигатель машины и отлучился на пять минут. Железного коня угнали, позже полицейские нашли его в нескольких кварталах от места угона. Более того, авто успело попасть в ДТП - столкнулось с припаркованным Opel Frontera.За управление в нетрезвом виде молодой человек отправился на 20 суток административного ареста. Впереди его ждёт наказание за автоугон. Решение примет суд.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.