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Социум

Пять часов тушили пожар в крестьянском хозяйстве в ЗКО (фото, видео)

В пожаре сгорело пять единиц техники и база общей площадью 550 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар произошел 29 марта в 20.17 на территории крестьянского хозяйства "Арай" в Таскалинском районе. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в гараже загорелся трактор марки МТЗ-80, далее огонь перекинулся на другие машины. – В последующем огонь распространился по всему гаражу и по пристроенному к нему скотоводческому зданию. В результате пожара огнем уничтожено пять единиц техники и строения на общей площади 550 квадратных метров. Кроме этого, пожарным удалось вытащить газ
Арайлым Усербаева
Пять часов тушили пожар в крестьянском хозяйстве в ЗКО (фото, видео)
В пожаре сгорело пять единиц техники и база общей площадью 550 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пять часов тушили пожар в крестьянском хозяйстве в ЗКО (фото, видео)
Пять часов тушили пожар в крестьянском хозяйстве в ЗКО (фото, видео)
Пожар произошел 29 марта в 20.17 на территории крестьянского хозяйства "Арай" в Таскалинском районе. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в гараже загорелся трактор марки МТЗ-80, далее огонь перекинулся на другие машины. – В последующем огонь распространился по всему гаражу и по пристроенному к нему скотоводческому зданию. В результате пожара огнем уничтожено пять единиц техники и строения на общей площади 550 квадратных метров. Кроме этого, пожарным удалось вытащить газовый баллон. Ликвидировать пожар удалось лишь в 1.08. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 12 пожарных, три единицы техники и 10 добровольцев, - сообщили в ДЧС ЗКО. К слову, в пожаре сгорели три трактора, один КАМАЗ и одна машина марки УАЗ. Предварительная причина пожара – техническая неисправность автотранспортного средства. Ls7896NQkCE
Пять часов тушили пожар в крестьянском хозяйстве в ЗКО (фото, видео)
Пять часов тушили пожар в крестьянском хозяйстве в ЗКО (фото, видео)
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Пожар техника

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