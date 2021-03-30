Пять часов тушили пожар в крестьянском хозяйстве в ЗКО (фото, видео)

В пожаре сгорело пять единиц техники и база общей площадью 550 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар произошел 29 марта в 20.17 на территории крестьянского хозяйства "Арай" в Таскалинском районе. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в гараже загорелся трактор марки МТЗ-80, далее огонь перекинулся на другие машины. – В последующем огонь распространился по всему гаражу и по пристроенному к нему скотоводческому зданию. В результате пожара огнем уничтожено пять единиц техники и строения на общей площади 550 квадратных метров. Кроме этого, пожарным удалось вытащить газ