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Происшествия

Пять человек погибли на шахте в Карагандинской области

Произошёл внезапный выброс газа. Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в три часа ночи третьего ноября на шахте имени Ленина («Арселор Миттал Темиртау»). В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. Изначально сообщалось о четырёх погибших, но позже нашли тело ещё одного работника. Ещё четверо пострадали. Пострадавшим предварительно диагностировали отравление метаном. - По предварительной информации, проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по
Дана Рахметова
Пять человек погибли на шахте в Карагандинской области
Произошёл внезапный выброс газа.
Жителя ЗКО зажало между двумя ГАЗелями в Актюбинской области
Жителя ЗКО зажало между двумя ГАЗелями в Актюбинской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в три часа ночи третьего ноября на шахте имени Ленина («Арселор Миттал Темиртау»). В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. Изначально сообщалось о четырёх погибших, но позже нашли тело ещё одного работника. Ещё четверо пострадали. Пострадавшим предварительно диагностировали отравление метаном.
- По предварительной информации, проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия. Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧС, где возглавит комиссию, - информировали в ведомстве.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что по факту ЧП зарегистрировано уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.
- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - говорится в телеграмме.
Правительству и акиму Карагандинской области президент поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
шахта

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