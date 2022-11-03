Пять человек погибли на шахте в Карагандинской области

Произошёл внезапный выброс газа. Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в три часа ночи третьего ноября на шахте имени Ленина («Арселор Миттал Темиртау»). В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. Изначально сообщалось о четырёх погибших, но позже нашли тело ещё одного работника. Ещё четверо пострадали. Пострадавшим предварительно диагностировали отравление метаном. - По предварительной информации, проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по