Газоперекачивающие агрегаты запустили на компрессорных станциях газовой магистрали «Бухара-Урал». Подача газа в Казахстан приостановлена из-за взрыва на газопроводе в Оренбурге Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе АО «КазТрансГаз» рассказали, что 23 февраля возникла аварийная ситуация на магистральном газопроводе «Союз», проходящего по территории Российской Федерации. В связи с этим был приостановлен транзит российского газа. - Национальным оператором АО «КазТрансГаз» были приняты оперативные меры для компенсирования недопоставленных объемов газа и обеспечения стабильного газоснабжения потребителей Западно - Казахстанской и Атырауской областей. Для этого были произведены оперативные переключения на компрессорных станциях «Кульсары», «Макат», «Жангала», что позволило перенаправить потоки газа с магистрали «Средняя Азия - Центр» в газопроводы «Союз» и «Оренбург -Новопсков», - рассказали в КТГ. Как отметили в ведомстве, эти меры позволили обеспечить стабильную работу 28 газораспределительных станции, 2 газотурбинных электростанций и 1 теплоэнергетической станции в ЗКО и еще 21 газораспределительных станций, 1 теплоэлектростанции и 1 газотурбинной электростанции в Атырауской области. - Таким образом была обеспечена бесперебойная подача товарного газа для всех категории потребителей вышеуказанных областей страны. Для поддержания стабильного режима транспортировки газа по магистральному газопроводу «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и для обеспечения бесперебойного газоснабжения других регионов Казахстана, Национальный газовый оператор увеличил отбор газа из подземного газохранилища «Бозой». Кроме этого, были произведены запуски дополнительных 5 газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях газовой магистрали «Бухара-Урал». Никаких ограничений по поставке товарного газа в западном регионе Казахстана не было, все объекты газотранспортной системы, а также объекты тепло и энергоснабжения работают в штатном режиме, - говорится в пресс-релизе компании. Напомним, вчера, 23 февраля, на магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области произошел взрыв. В связи с этим остановлена подача газа по МГ «Союз» и МГ «Оренбург-Новопсков», которые проходят по территории Республики Казахстан, и соответственно прекратился транзит российского газа и поставка карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ. Для газоснабжения потребителей Западно-Казахстанской области были перенаправлены ресурсы с магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.