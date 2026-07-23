Пять дворов благоустраивают за счет бизнесменов в Уральске

Пять объектов уже находятся в активной фазе строительства.

В акимате Уральска сообщили об инспекции общественных пространств, благоустройство которых ведется полностью за счет спонсорских средств уральских предпринимателей.

На сегодняшний день 12 организаций изъявили желание преобразить городские территории на собственные деньги. По всем объектам уже определены земельные участки и разрабатываются проектные решения. А на пяти участках строительно-монтажные работы уже идут полным ходом.

Где сейчас идут работы:

4-й микрорайон, в районе дома №15;

ул. Есенжанова, 3;

мкр. Северо-Восток, 37;

просп. Назарбаева, 206/1;

ул. Сырыма Датова, 19.

В рамках проектов на этих территориях проложат пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, обновят уличное освещение, а также оборудуют современные детские и воркаут-площадки.