Пять дворов благоустраивают за счет бизнесменов в Уральске

В акимате Уральска сообщили об инспекции общественных пространств, благоустройство которых ведется полностью за счет спонсорских средств уральских предпринимателей.
На сегодняшний день 12 организаций изъявили желание преобразить городские территории на собственные деньги. По всем объектам уже определены земельные участки и разрабатываются проектные решения. А на пяти участках строительно-монтажные работы уже идут полным ходом.
Где сейчас идут работы:
- 4-й микрорайон, в районе дома №15;
- ул. Есенжанова, 3;
- мкр. Северо-Восток, 37;
- просп. Назарбаева, 206/1;
- ул. Сырыма Датова, 19.
В рамках проектов на этих территориях проложат пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, обновят уличное освещение, а также оборудуют современные детские и воркаут-площадки.
-Самое главное - все эти работы проводятся без привлечения бюджетных средств, исключительно за счет спонсорской помощи бизнеса. Выражаю искреннюю благодарность предпринимателям за такую активную гражданскую позицию. Уверен, совместными усилиями мы сделаем Уральск еще более красивым и комфортным для жителей, - отметил аким города Мурат Байменов.