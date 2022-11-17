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Социум

Пять лет не меняли воду в самом крупном бассейне Актобе

Сотни детей жаловались на кашель и сыпь после его посещения, передаёт телеканал КТК. Иллюстративное фото из архива "МГ" В начале ноября сообщалось, что дети, которые посещают бассейн, массово жалуются на сухой кашель и сыть. Симптомы обострялись всё сильнее. В Облспорте тогда предполагали, что проблема в нарушении санитарных норм при обеззараживании воды. Как выяснилось, воду в бассейне последний раз меняли в 2015 году. Всё это ради экономии средств, ведь замена воды обошлась бы в семь миллионов тенге. Поэтому её только фильтровали и хлорировали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем
Дана Рахметова
Пять лет не меняли воду в самом крупном бассейне Актобе
Сотни детей жаловались на кашель и сыпь после его посещения, передаёт телеканал КТК.
Как проходят бесплатные занятия по плаванию для детей в Уральске
Как проходят бесплатные занятия по плаванию для детей в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В начале ноября сообщалось, что дети, которые посещают бассейн, массово жалуются на сухой кашель и сыть. Симптомы обострялись всё сильнее. В Облспорте тогда предполагали, что проблема в нарушении санитарных норм при обеззараживании воды. Как выяснилось, воду в бассейне последний раз меняли в 2015 году. Всё это ради экономии средств, ведь замена воды обошлась бы в семь миллионов тенге. Поэтому её только фильтровали и хлорировали.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
бассейн

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