Пять лет не меняли воду в самом крупном бассейне Актобе

Сотни детей жаловались на кашель и сыпь после его посещения, передаёт телеканал КТК. Иллюстративное фото из архива "МГ" В начале ноября сообщалось, что дети, которые посещают бассейн, массово жалуются на сухой кашель и сыть. Симптомы обострялись всё сильнее. В Облспорте тогда предполагали, что проблема в нарушении санитарных норм при обеззараживании воды. Как выяснилось, воду в бассейне последний раз меняли в 2015 году. Всё это ради экономии средств, ведь замена воды обошлась бы в семь миллионов тенге. Поэтому её только фильтровали и хлорировали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем