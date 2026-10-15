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Происшествия

Пять пассажирских самолётов подали сигналы бедствия за сутки в разных странах

Әсемай Талғатқызы
Пять пассажирских самолётов подали сигналы бедствия за сутки в разных странах
Самолет. Фото: Canva

За сутки сразу пять пассажирских самолётов в разных частях мира передали сигналы бедствия. В одних случаях причиной стало ухудшение самочувствия пассажиров, в других обстоятельства происшествий пока остаются неизвестными. Один из экипажей сообщил код, обозначающий возможный захват воздушного судна, передает МойГород со ссылкой на Е1.ru

Рейс Корфу — Нюрнберг

Аэропорт Нюрнберга. Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Самолёт, следовавший с греческого острова Корфу в немецкий Нюрнберг, передал код 7500, который в авиации используют для сообщения о захвате воздушного судна. После этого пилот перестал выходить на связь, а в воздух подняли дежурные истребители. Об этом сообщила полиция Баварии в социальной сети X.

«Из кабины был отправлен код „7500“ (предупреждение о захвате самолета), при этом пилот перестал выходить на связь по радио. В качестве меры предосторожности были подняты по тревоге несколько дежурных самолетов», — говорится в сообщении правоохранителей.

По предварительной версии полиции, инцидент мог быть связан с неисправностью радиосвязи в кабине пилотов. После передачи кода связь с экипажем прервалась, поэтому обстоятельства произошедшего предстоит выяснить в ходе расследования.

Как сообщила газета Bild, самолёт принадлежал авиакомпании Corendon Airlines. Перед посадкой его сопровождали истребители Eurofighter. После приземления пассажирам разрешили покинуть борт, а до терминала их доставили на автобусе.

Код 7500 означает незаконное вмешательство в работу воздушного судна, в том числе угон или захват. Само по себе его использование не подтверждает, что захват действительно произошёл.

Рейс Лондон — Фару

British Airways. Иллюстративное фото: pexels.com

Самолёт авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в португальский город Фару, подал сигнал общей тревоги и вернулся в аэропорт вылета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о полёте, Airbus A321-231 вылетел из лондонского аэропорта Гатвик около 11:06 по московскому времени. Примерно через час экипаж установил на транспондере код Squawk 7700, который сигнализирует об общей чрезвычайной ситуации на борту.

После этого самолёт направился обратно в Гатвик и благополучно приземлился. Что именно произошло во время полёта, не уточняется.

Код 7700 используется экипажами для оповещения диспетчеров о чрезвычайной ситуации. Он может применяться по разным причинам и не обязательно означает, что самолёту угрожала катастрофа.

Рейс Стокгольм — Цюрих

Фото: Markus Mainka / IMAGO / Global Look Press

Самолёт швейцарской авиакомпании Swiss, выполнявший рейс из Стокгольма в Цюрих, совершил незапланированную посадку в немецком Гамбурге. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщает газета Tagesanzeiger.

«Экипаж подал сигнал бедствия, чтобы по возможности совершить посадку без промедления», — сообщили в авиакомпании.

На борту находились 156 пассажиров. После посадки в Гамбурге самолёт дозаправили, а пассажира, которому потребовалась медицинская помощь, передали врачам.

Рейс Даллас — Эль-Пасо

Самолет авиакомпании Southwest Airlines. Фото: AP Photo / Gene J. Puskar

Самолёт американской авиакомпании Southwest Airlines, следовавший из Далласа в Эль-Пасо, также передал сигнал общей тревоги. В результате экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в городе Мидленд.

По данным РИА Новости, изучившего информацию о полёте, самолёт вылетел из Далласа в 16:10 по московскому времени. Во время полёта капитан установил на транспондере код Squawk 7700.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Мидленде. Причины подачи сигнала бедствия и изменения маршрута на данный момент не сообщаются.

Рейс Рим — Дублин

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: AP Photo / Martin Meissner

Самолёт авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Рима в Дублин, передал сигнал общей тревоги Squawk 7700. Об этом сообщил портал The Aviation Hub.

Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер вылетел из Рима в 12:52 по московскому времени. Сигнал бедствия экипаж подал, когда самолёт находился над Уэльсом, примерно за полчаса до предполагаемого прибытия в Дублин.

Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию, экипаж продолжил полёт до пункта назначения. Причина подачи сигнала пока не уточняется.

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