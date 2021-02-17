Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 17 февраля, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отчитался в онлайн формате. По информации главы региона, в этом году начнется строительство трех школ и шести детских садов. В том числе детского сада на 160 мест в мкр. Коктем Атырау и школы на 320 мест в селе Есбол Индерского района. - Из числа строящихся в этом году завершим строительство 8 детских садов и 5 школ. В результате 3170 малышей будут охвачены местами в детских садах, а свыше 4 тысяч детей переступят пороги новых школ, - отметил аким Атырауской области.​ ​ ​ К сведению, в прошлом году открылось 9 дошкольных учреждений и завершено строительство двух школ. В итоге 1360 детей охвачено детскими садами, решен вопрос с одной аварийной школой и тремя трехсменными школами. Махамбет Досмухамбетов отметил, что жителей региона беспокоит вопрос качества образования. Напомним, в прошлом году Ассоциация по развитию и исследованию образования (АРИО) опубликовала рейтинг областей РК по показателям образования. Атырауская область оказалась в числе аутсайдеров. Не радуют и показатели ЕНТ выпускников атырауских школ, которые ниже среднего по республике. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.