Как рассказал руководитель отдела земельных отношений г. Уральск Арман БИСИМБАЛИЕВ, всего на аукционе будут представлены пять участков, из которых четыре находятся в городе и один - в поселке Круглоозерное. - Участков, которые мы могли бы дать предпринимателям в аренду, не так мало, но основной проблемой являются инженерные сети, которые там проходят. 31 января в 11.00 в большом зале городского акимата мы будем продавать права аренды на пять земельных участков. Площадь их составляет от 0,0004 гектара до 0,25 гектара. Первоначальная стоимость их варьируется от 748 тенге до 409,5 тысяч тенге, - пояснил Арман БИСИМБАЛИЕВ. Участок в поселке Круглоозерное расположен в микрорайоне Атамекен на пересечении улиц Сыпыра жырау и Кокпар. Земельные участки в городе находятся в поселке Зачаганск по улице Айткулова, на пересечении улиц Штыбы и Шолохова, на перекрестке улиц Матросова и Чайкина, а также самый маленький находится по проспекту Евразия. Его дадут предпринимателю для установки ситиборда. Стоит отметить, что последний аукцион в Уральске проходил 12 декабря, на котором были проданы четыре участка предпринимателям, трое из которых уже полностью оплатили необходимую сумму. К слову, заявки на участие в земельном аукционе принимаются с 11 января.