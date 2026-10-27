Пять звездопадов украсят небо в ноябре: названы даты самых ярких ночей

В ноябре жители Земли смогут наблюдать сразу пять метеорных потоков. Среди них — знаменитые Леониды, которые в отдельные годы способны превращаться в настоящий метеорный шторм. Однако видимость небесного шоу будет зависеть от погоды, освещения и фазы Луны, передает МойГород.

Как рассказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин, в последний месяц осени ожидаются пики активности Южных и Северных Таурид, Леонид, Альфа-Моноцеротид и ноябрьских Орионид.

Первыми в ноябрьском календаре станут Южные Тауриды, пик активности которых ожидается в ночь с 4 на 5 ноября. Затем, в ночь с 11 на 12 ноября, достигнут максимума Северные Тауриды. Оба потока связаны с кометой Энке. Их метеоры обычно движутся сравнительно медленно, а сами Тауриды известны яркими вспышками и отдельными болидами. В этом году лунный свет практически не должен помешать наблюдениям в дни их пиков.

В ночь с 16 на 17 ноября ожидается максимум Леонид — одного из самых известных метеорных потоков. Его радиант находится в созвездии Льва, а метеоры отличаются высокой скоростью: они входят в атмосферу Земли примерно со скоростью 70 километров в секунду. В обычные годы поток не слишком обилен, но в прошлом Леониды не раз устраивали впечатляющие метеорные штормы.

Источник: Unsplash

Еще два потока достигнут пика ближе к концу месяца. Альфа-Моноцеротиды ожидаются в ночь с 21 на 22 ноября, а ноябрьские Ориониды — с 27 на 28 ноября. Наблюдать их будет сложнее из-за яркой Луны, которая может скрыть более слабые метеоры.

Чтобы повысить шансы увидеть звездопад, лучше выбраться подальше от городских огней, найти место с открытым небом и дать глазам время привыкнуть к темноте. Даже при благоприятных условиях количество видимых метеоров будет зависеть от конкретного потока и условий наблюдения.