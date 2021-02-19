В 15.15 во втором микрорайоне Жанатаса в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже на площади 16 квадратных метров. - В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения, которые остались без присмотра взрослых. По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все несовершеннолетние дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались, - сообщили в акимате Жамбылской области. Для установления причин происшествия распоряжением акима Жамбылской области создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области Уланом Жазылбеком, который выехал на место происшествия. В состав комиссии также вошли представители прокуратуры, департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и других заинтересованных госорганов. Пострадавшей семье пообещали оказать помощь местных исполнительных органов, в том числе помощь психологов и в организации похорон. - В Жанатас выехали начальник и оперативная группа ДЧС Жамбылской области, передвижная пожарно-техническая лаборатория, оперативная группа и психологи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Кроме того, на место выехали прокурор области Нургалым Абдиров и начальник Департамента полиции Жанат Сулейменов, - добавили в акимате. На месте происшествия работали шесть сотрудников службы пожаротушения и одна единица техники. Пожар полностью ликвидирован. Напомним, в феврале 2019 года в жилом массиве Коктал-1 в Нур-Султане пожар унес жизни пятерых детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения. Тогда на территории частного дома загорелась времянка.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.