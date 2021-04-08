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Социум

Пятеро малышей родились в модульной инфекционной больнице Атырау

Среди новорожденных – четыре девочки, один мальчик, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области. Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru По словам главного внештатного инфекциониста Атырауской области Нади Ергалиевой, состояние малышей в настоящее время стабильное. Двое из них появились на свет путем кесарева сечения. - Их мамы лежали в реанимационном отделении в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ с пневмонией. Чтобы уберечь жизни малышей, мамам было проведено кесарево сечение. Девочка родилась с весом 2,5 кг, мальчик
Дана Рахметова
Пятеро малышей родились в модульной инфекционной больнице Атырау
Среди новорожденных – четыре девочки, один мальчик, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.
Актобе. Из-за снежных заносов женщина едва не родила в степи
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Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru По словам главного внештатного инфекциониста Атырауской области Нади Ергалиевой, состояние малышей в настоящее время стабильное. Двое из них появились на свет путем кесарева сечения. - Их мамы лежали в реанимационном отделении в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ с пневмонией. Чтобы уберечь жизни малышей, мамам было проведено кесарево сечение. Девочка родилась с весом 2,5 кг, мальчик с весом 1490 гр. Состояние детей стабильное, - рассказала Надя Ергалиева. Всего с 18 марта 2021 года в модульной инфекционной больнице Атырау на свет появились пятеро малышей, среди новорожденных – 1 мальчик, четыре девочки. По результатам ПЦР-тестов у детей наличие коронавирусной инфекции не обнаружено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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