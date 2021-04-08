Пятеро малышей родились в модульной инфекционной больнице Атырау

Среди новорожденных – четыре девочки, один мальчик, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области. Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru По словам главного внештатного инфекциониста Атырауской области Нади Ергалиевой, состояние малышей в настоящее время стабильное. Двое из них появились на свет путем кесарева сечения. - Их мамы лежали в реанимационном отделении в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ с пневмонией. Чтобы уберечь жизни малышей, мамам было проведено кесарево сечение. Девочка родилась с весом 2,5 кг, мальчик