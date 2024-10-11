Пятерых детей нашли под завалами горящего дома в Костанайской области

В Житикаре Костанайской области утром, 11 октября, загорелся частный дом. По информации ДЧС региона, когда прибыли пожарные, дом уже полностью был охвачен огнем, обрушилась крыша. Сообщается, что в доме без присмотра взрослых находились шестеро несовершеннолетних детей 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. Тела были обнаружены в результате разбора завалов. Старший ребенок не пострадал.

В Житикаре Костанайской области утром, 11 октября, загорелся частный дом. По информации ДЧС региона, когда прибыли пожарные, дом уже полностью был охвачен огнем, обрушилась крыша.

Сообщается, что в доме без присмотра взрослых находились шестеро несовершеннолетних детей 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. Тела были обнаружены в результате разбора завалов. Старший ребенок не пострадал.

— По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы. Назначено пожарно-техническое исследование, психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам, - сообщили в акимате региона.

Ход расследования гибели детей взял на контроль генпрокурор. В ведомстве сообщили, что начато досудебное расследование, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра.