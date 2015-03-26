Пятидневку для первоклассников планируют внедрить в Казахстане

Иллюстративное фото В Казахстане планируют внедрить пятидневную учебную неделю для первоклассников, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Сейчас проводится работа по сокращению предметов для первоклассников. Также ведется работа по переводу первоклассников на пятидневную учебную неделю", - сказала директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Казахстана Жаныл Жонтаева на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов. Она отметила, что экспериментально переход на пятидневную учебную неделю будет внедрен в 30 школах страны. "В 30 школах апробацию все