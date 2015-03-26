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Пятидневку для первоклассников планируют внедрить в Казахстане

Иллюстративное фото В Казахстане планируют внедрить пятидневную учебную неделю для первоклассников, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Сейчас проводится работа по сокращению предметов для первоклассников. Также ведется работа по переводу первоклассников на пятидневную учебную неделю", - сказала директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Казахстана Жаныл Жонтаева на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов. Она отметила, что экспериментально переход на пятидневную учебную неделю будет внедрен в 30 школах страны. "В 30 школах апробацию все
Marat
Пятидневку для первоклассников планируют внедрить в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото В Казахстане планируют внедрить пятидневную учебную неделю для первоклассников, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Сейчас проводится работа по сокращению предметов для первоклассников. Также ведется работа по переводу первоклассников на пятидневную учебную неделю", - сказала директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Казахстана Жаныл Жонтаева на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов. Она отметила, что экспериментально переход на пятидневную учебную неделю будет внедрен в 30 школах страны. "В 30 школах апробацию всех этих нововведений проведем, в 2015-2016 году здесь будет внедрена пятидневка", - пояснила Жонтаева. Она отметила, что по итогам апробации будет ясно, внедрят ли этот стандарт во всех школах повсеместно. Отметим, что осенью 2014 года депутаты Мажилиса Парламента РК предлагали внедрить пятидневную неделю для казахстанских учеников. Ранее сообщалось о том, что в Казахстане разработают новый стандарт среднего образования. В частности, говорилось о том, что предшкольную подготовку включат в стандарт 12-летнего образования. "Мы будем двигаться в сторону 12-летнего образования, но, как поручил Президент, этот переход будет осуществляться в рамках 11-летнего образования плюс год предшкольной подготовки. На сегодняшний день программа предшкольной подготовки охватывает у нас 95 процентов всех детей в возрасте 6 лет, и мы пойдем по пути улучшения, модернизации именно программы предшкольной подготовки. Это будет некая формула: 1 + 11. До конца года мы подготовим новый стандарт, который будет включать 11-летнее образование плюс год предшкольной подготовки", - заявлял министр образования и науки Аслан Саринжипов.

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