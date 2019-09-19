Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что ребенок выпал из окна третьего этажа по ул. Мендиханова. - Оставшись без присмотра родителей, 5-летний ребенок выпал из окна 3-го этажа и скончался на месте. На место происшествия выезжали 3 сотрудника и 1 единица техники бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.